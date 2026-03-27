Alcaldía de Cartagena reportó avances del 84,3 por ciento en Seguridad Humana en la vigencia 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena rindió cuentas de la vigencia 2025, con relación al cumplimiento del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, cuyo avance con respecto a esa anualidad alcanzó un 82,0%.

En medio del espacio, enmarcado en un ejercicio de transparencia y participación ciudadana que incluyó 11 mesas de socialización previas, se detallaron los logros de la línea estratégica Seguridad Humana, que como parte del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, alcanzó un avance del 84,3%, entre el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

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Esto misma línea estratégica, en el balance general de 2024 y 2025, registra un avance acumulado del 52,0%.

Al respecto, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sostuvo: “La seguridad sigue siendo un tema prioritario en nuestra ciudad y el principal tema que inquieta a nuestra gente. Por eso, la hemos abordado de manera integral y multidimensional, entendiendo que no es un tema exclusivamente ligado a la violencia, sino a un sinnúmero de deudas sociales, pobreza y falta de oportunidades”.

El mandatario de los cartageneros añadió: “En 2025 realizamos una inversión histórica en equipos, tecnología y vehículos para la Policía, el Cuerpo de Bomberos y los organismos de seguridad y socorro; abrimos más de 50 comedores comunitarios; renovamos Centros de Vida; construimos y recuperamos hospitales; y vinculamos a más de 80 mil personas en acciones de prevención de violencias, protección de derechos y atención a poblaciones vulnerables. Se trata de proteger la vida frente a cualquier factor que la ponga en riesgo, en cumplimiento de lo establecido en nuestro Plan de Desarrollo”.

Seguridad Humana, bajo un enfoque integral

En 2025, el Gobierno distrital consolidó avances significativos en componentes como seguridad personal, superación de la pobreza extrema y seguridad alimentaria, desde un abordaje integral. Se destaca que la ciudad fortaleció su seguridad con la entrega de dos nuevas estaciones de Policía (Estación Caribe Norte y Estación de Los Caracoles), respaldadas por una inversión de $14.000 millones en infraestructura y dotación.

Además, en cuanto el acceso a la justicia, se modernizaron 14 inspecciones de Policía, llegando, inclusive, a corregimientos como Isla Fuerte, donde no se realizaba una intervención desde hace 16 años.

También, en materia de restitución de predios, se avanzó en procesos clave en el sector de Chambacú, recuperado tras décadas de invasiones y ahora como epicentro del complejo deportivo Nuevo Chambacú; además de un lote en Pasacaballos que ha sido destinado a uno de los nuevos cinco colegios con los que contará el Distrito. También, en Zona Norte, fue recuperado para el uso público y el desarrollo de la ciudad un predio que terceros hacían llamar MareMagnum.

En materia de prevención y protección de niños, jóvenes y adolescentes, 3.381 estudiantes se formaron a través de la estrategia Corredores Seguros, orientada a prevenir el reclutamiento al servicio de la delincuencia.

Adicionalmente, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social vinculó a 80.521 personas en estrategias integrales de prevención de violencias, protección de derechos y atención a poblaciones vulnerables, impactando a mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, habitantes de calle, personas con discapacidad y cuidadores.

Estas acciones incluyeron atención psicosocial, jornadas de sensibilización, hogares de protección, rutas de cuidado, entrega de ayudas, fortalecimiento nutricional y acompañamiento institucional.

Sistema de vigilancia fortalecido

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, concretó en 2025 la instalación de 20 puntos de videovigilancia: CCTV Centro Histórico y Getsemaní, con una inversión de $4.996.984.129. En dichos sectores se instalaron 38 nuevas cámaras.

También, con una inversión de $14.698.693.876, se adquirieron vehículos para reforzar la seguridad y la vigilancia: 16 camionetas, 1 pick-up, 9 vehículos para traslado de capturados, 6 cuatrimotos, 2 buggys, 3 tipo sedán.

Adicionalmente, en cuanto a cámaras de seguridad de terceros integradas al CAD de la Policía Metropolitana, se consolidaron 112 sitios integrados, con 260 cámaras conectadas. Esto, tras una inversión de $3.096.644.447.

Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos y otros hitos en Seguridad Humana

La Alcaldía Mayor de Cartagena también fortaleció la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos con la adquisición de dos máquinas de última generación, bajo estándares internacionales de seguridad: una unidad extintora y una unidad de primera intervención multipropósito, con una inversión de $10.829.000.000.

También, en materia de superación de la pobreza, 125 hogares en condiciones precarias fueron intervenidos en cocina, baños y pisos, transformando las condiciones familias vulnerables.

En cuanto a seguridad alimentaria, a través de 50 comedores comunitarios se atendieron 5.000 beneficiarios (niños, niñas, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con discapacidad).

Y es que, a través de Hambre Cero, 13.400 personas en pobreza extrema fueron atendidas mediante recuperación de alimentos en alianza con Fundación Kadosh.

También se destaca que 2.620 familias fueron capacitadas en formación empresarial y capital de trabajo (100% de la meta de 2.550). Mientras que, en cuanto a emprendimientos, 1.222 unidades productivas recibieron asistencia técnica o apoyo financiero, con un100% de ejecución, a través de la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Una salud digna y humanizada

En un hito significativo en la prestación de servicios, en 2025, la Alcaldía Mayor de Cartagena finalizó la construcción de los modernos hospitales de Nelson Mandela y Canapote, tras una inversión superior a $55 mil millones (incluida su dotación), para una cobertura de más de 140.000 personas actualmente.

En materia de salud pública, por segundo año consecutivo (al igual que en 2024), no se registraron muertes maternas en Cartagena, un logro reconocido por el Ministerio de Salud Nacional.

En la prevención contra el dengue, un total de 4.501 dosis fueron aplicadas en 2025 a población de 4 a 18 años. También se desarrollaron 1.082 jornadas de prevención comunitarias que beneficiaron a 684.090 personas.

Con respecto a la prevención del embarazo adolescente, en 2025 se destaca una reducción de 19,05%, pasando de 1.688 a 1.367 casos (321 menos).

También se registró una disminución en la mortalidad infantil, correspondiente al 12.08%, pasando de 148 a 129 casos.

Adicionalmente, con relación al virus del VIH, el Distrito también registró una reducción del 9%, teniendo en cuenta que se pasó de 677 a 613 casos, con 88% de diagnóstico oportuno (524 casos) y sin letalidad directa reportada.