Alcalde Dumek Turbay habló sobre las críticas del concejo a Distriseguridad: ¿Qué dijo?

Muchas reacciones generó un debate de control político realizado a Distriseguridad en el Concejo de Cartagena, donde varios cabildantes cuestionaron el trabajo de su director, Jaime Hernández Amín, y lo señalaron de dañar procedimientos policiales por un supuesto afán de producir contenidos para las redes sociales.

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Tras la acalorada sesión, el propio alcalde Dumek Turbay se refirió a lo sucedido, y fue enfático en señalar que son ejercicios propios de las facultades que tiene el órgano coadministrador.

“Vi que la sesión de ayer estuvo movida, vi que hay circunstancias que debo dialogar con Jaime como director de Distriseguridad, pero bueno eso hace parte del escenario de conversación política que también debe tener el concejo de la ciudad con el gabinete. Aquí no hay funcionarios intocables, aquí no hay ningún funcionario que pueda creer que en el concejo los cabildantes no le pueden plantear lo que están sintiendo y están pensando; inclusive lo han hecho con la figura del alcalde mayor”, manifestó Turbay Paz.

Sin embargo, el mandatario también envió un mensaje a quienes pretenden sucederlo en el liderazgo de la ciudad, señalando que no se puede tener un cálculo político ni hacer campaña hablando mal del Gobierno local. “Espero que la argumentación de los que quieren que nos vaya mal esté justificada en hechos, en datos”, agregó el alcalde.