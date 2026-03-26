China responde a aranceles de Colombia al acero y niega competencia desleal

La Embajada de China en Colombia se pronunció frente a la decisión del Gobierno de Colombia de incrementar los aranceles a las importaciones de acero y cerámica provenientes de países sin tratado de libre comercio.

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A través de su cuenta en X, la delegación diplomática indicó que tomó nota de las medidas de defensa comercial y de la preocupación expresada por la Cámara Colombiana de la Construcción, que analiza posibles acciones jurídicas para proteger los intereses del sector.

La Embajada defendió la competitividad de los productos chinos, destacando que su calidad y precios responden a un sistema industrial desarrollado, avances tecnológicos y eficiencia productiva. Además, subrayó que en 2025 las exportaciones de acero chino a Colombia representaron menos del 0,3% del total global, por lo que —afirmó— no existe necesidad ni interés de incurrir en “competencia desleal” frente a la industria siderúrgica colombiana.

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Asimismo, advirtió que restringir la importación de estos productos podría generar efectos adversos, como el aumento de costos en otras industrias, impactos negativos para los consumidores y consecuencias en el empleo y el crecimiento económico.

Finalmente, China reiteró su respaldo al sistema multilateral de comercio basado en reglas y manifestó su disposición a fortalecer la cooperación con Colombia, especialmente en cadenas industriales y de suministro, con miras a impulsar la modernización y competitividad del aparato productivo colombiano.