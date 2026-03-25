Pagos por accidentes sin SOAT subieron a $702 mil millones en 2025

El costo de los accidentes de tránsito sin aseguramiento volvió a escalar en Colombia. En 2025, la ADRES desembolsó $702 mil millones para cubrir la atención de víctimas en siniestros donde no había SOAT o los vehículos no fueron identificados, un aumento del 44% frente a 2024, cuando los pagos alcanzaron los $489 mil millones.

“Durante el año 2025, la ADRES pagó a clínicas y hospitales del país $702 mil millones por la atención de víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos no contaban con SOAT o eran vehículos fantasma”, explicó el director de la entidad, Félix León Martínez.

La cifra corresponde a la atención de 249.627 personas en hospitales y clínicas del país, en casos donde el sistema asumió directamente los costos ante la ausencia de un seguro que respondiera por los servicios prestados.

Más de 432 mil reclamaciones y cuentas que superan el billón de pesos

Durante el año, las instituciones de salud radicaron 432.234 reclamaciones, por un valor superior a $1,07 billones. De ese total, el 99,6% correspondió a accidentes de tránsito sin SOAT, lo que concentra en estos eventos la mayor parte de las solicitudes que llegan a la ADRES.

“Esto representa un incremento muy importante frente a 2024. Esta es la buena noticia, porque se garantiza la atención”, señaló Martínez, al referirse al aumento en los pagos y la cobertura del sistema.

Aunque el número de casos disminuyó frente al año anterior, el monto reclamado se mantuvo en niveles similares, reflejando el peso económico de cada atención.

Por lo que el director concluyó que “La mala noticia es que el número de accidentes sigue siendo enorme en el país. Este es un problema terrible de salud pública”.

Motocicletas y falta de seguro marcan el comportamiento de los casos

El 54,4% de las reclamaciones corresponde a vehículos identificados que no tenían SOAT vigente, mientras que el 45,5% está asociado a vehículos no identificados.

En los casos con vehículo identificado, las motocicletas concentran el 95,9% de las reclamaciones, consolidándose como el principal tipo de vehículo involucrado.

A nivel territorial, Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena y Bogotá agrupan el 58,7% del valor total reclamado, concentrando la mayor parte de estos recursos.

El balance evidencia el aumento en los recursos destinados a cubrir accidentes de tránsito sin SOAT, en un escenario donde la entidad continúa respondiendo como pagador cuando no existe aseguramiento.