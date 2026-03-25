Investigan a agente de tránsito que habría exigido dinero para evitar comparendo en Cúcuta

Luego de una denuncia pública a través de una red social, en la que se aprecia a un agente de tránsito exigiendo dinero a cambio de no imponer un comparendo en Cúcuta, la administración municipal anunció que tomará acciones frente a los hechos.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía señaló que iniciará las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades disciplinarias y penales.

“La Administración Municipal no tolerará presuntos actos de corrupción por parte de personal en cumplimiento de funciones públicas. En el marco de la ley y la Constitución Política, y con el acompañamiento de los organismos competentes, se respaldarán las investigaciones pertinentes frente a la presunta conducta punible en la que estaría involucrado un agente de tránsito, en hechos ocurridos en las últimas horas”, indicó la entidad.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de situaciones. “Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales y ante las entidades competentes. Su colaboración es fundamental para fortalecer la transparencia, garantizar el cumplimiento de la ley y continuar trabajando por la ciudad que soñamos”, agregaron.

Por el momento, no se ha anunciado si el agente que aparece en el video exigiendo dinero será apartado de su cargo mientras avanzan las investigaciones.