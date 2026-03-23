EE. UU. dice haber atacado una planta iraní de producción de motores para drones de ataque

Trump dice que EE.UU. investiga un supuesto complot iraní con drones contra California . Getty Images

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este lunes que ha atacado una planta iraní de producción de motores utilizados en drones de ataque y aeronaves de la Guardia Revolucionaria del país persa.

La planta, situada en la provincia de Qom (centro-norte de Irán), “fabricaba motores de turbina de gas para drones de ataque y componentes de aeronaves utilizados por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, dijo el CENTCOM en la plataforma X.

El comando estadounidense compartió imágenes de la fábrica antes y después del ataque, en concreto una fotografía fechada el 6 de marzo de 2026 que muestra las instalaciones aparentemente intactas, y otra tomada “tres días después, tras un devastador ataque”.

La guerra de EE. UU. e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero avanza en su escalada.

El domingo, Tel Aviv lanzó una oleada de ataques contra Teherán y el sur del Líbano, mientras la navegación por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global, sigue en el epicentro del conflicto.

Irán dice estar dispuesto a cerrar “completamente” esta vía como respuesta al ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio la noche del sábado al país persa para que lo abriera “totalmente” en 48 horas.

Trump advirtió que, de lo contrario, podría ordenar ataques a las centrales eléctricas iraníes.

En caso de que Washington cumpla su amenaza, “Irán responderá “, afirmó la Guardia Revolucionaria.