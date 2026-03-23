Donald Trump pospone durante cinco días los ataques contra Irán tras conversaciones con Teherán

El presidente Donald Trump afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo, por lo que decidió suspender durante cinco días la amenaza de atacar instalaciones energéticas iraníes. Esta decisión se produce tras conversaciones “positivas y productivas” con Teherán, orientadas a lograr un acuerdo para el fin del conflicto.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso”, dijo el mandatario.

Las declaraciones de Trump tuvieron un impacto inmediato en los mercados: los precios del petróleo cayeron más de un 10%, mientras que las bolsas repuntaron tras semanas de volatilidad marcadas por el conflicto.

En una entrevista con la cadena CNBC, el presidente insistía que: “Estamos decididos a llegar a un acuerdo con Irán”. Además, aseguró que las conversaciones han sido intensas y expresó su esperanza de alcanzar un pacto significativo, señalando que la situación en Irán podría interpretarse como un posible cambio de régimen.

Sin embargo, desde Irán desmintieron estas afirmaciones. Medios estatales, citando al Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguraron que “no hay conversaciones entre Teherán y Washington”, y calificaron las declaraciones de Trump como un intento de influir en los precios de la energía.