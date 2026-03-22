Llevaba cargada la motocicleta de marihuana en la vía Cajamarca – Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, logró la captura de un hombre de 29 años en la vía Ibagué – Cajamarca, a la altura del kilómetro 13, quien transportaba marihuana en una motocicleta.

La detención se realizó cuando los uniformados requirieron al ciudadano que se movilizaba en una motocicleta, procedente de la ciudad de Armenia. Al practicarle un registro personal y una inspección al rodante, se evidenciaron irregularidades que motivaron una revisión más detallada.

Durante el procedimiento, los policías hallaron en la parrilla de la motocicleta seis bolsas plásticas que contenían un total de 3.100 gramos de marihuana, sustancia que fue incautada de manera inmediata, evitando así su posible distribución en la región.

Tras el hallazgo los uniformados hicieron efectiva la captura del implicado por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el respectivo proceso judicial.

“Continuamos cerrando espacios al microtráfico y reafirmamos la presencia institucional en los corredores viales del área metropolitana de Ibagué, garantizando mayor seguridad para todos los ciudadanos”, dijo la mayor, Juanita del Pilar Padilla Rodríguez, Jefe Seccional de Tránsito y Transportes del Tolima.