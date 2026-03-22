“Estamos aplastando al enemigo”: Netanyahu tras ataque que dejó decenas de heridos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel está “ganando esta batalla; estamos aplastando al enemigo y seguimos firmes en nuestra determinación”. Las declaraciones se dieron durante una visita a Arad, en el sur del país, donde el impacto de un misil dejó más de 60 heridos.

A unos 30 kilómetros de Arad se encuentra la principal instalación nuclear de Israel. Los recientes ataques en la zona se producen después de que Irán denunciara, apenas un día antes, un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Además, Netanyahu aseguró que: “Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo. Es momento de que los líderes del resto de países se sumen. Me complace ver que algunos comienzan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más”.

Por ultimo, el ministro insiste que Irán ha demostrado una vez más en las últimas 48 horas que es el enemigo de la civilización y un peligro para el mundo libre, “ataca niños, familias y ancianos con misiles terroristas, amenazando los lugares sagrados de Jerusalén, lanzando misiles de largo alcance e intentando chantajear al mundo a través del estrecho de Ormuz. Les pregunto a los líderes del mundo libre: ¿a qué esperan? Israel lucha no solo por sí mismo, sino por todos ustedes", dice.

Según el mandatario, los esfuerzos conjuntos buscan cumplir uno de los principales objetivos: desmantelar por completo el programa nuclear iraní, así como su programa de misiles y su capacidad para producir los componentes de ambos.