Crearán veeduría por alerta de liquidación de la Unidad de salud de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal de Ibagué, Camilo Acevedo, anunció la creación de una veeduría ciudadana para vigilar la intervención que adelanta el Gobierno Nacional sobre la Unidad de Salud de Ibagué, en medio de fuertes cuestionamientos por el estado actual de varios puntos de atención en la ciudad.

Según el cabildante, unidades de salud que ya deberían estar prestando servicio permanecen cerradas, en abandono y, en algunos casos, convertidas en focos de inseguridad y riesgo sanitario.

“La gente hoy debería estar siendo atendida en estos espacios. Lo que encontramos es todo lo contrario: instalaciones cerradas y sin respuesta clara sobre lo que está pasando”, destacó Acevedo.

¿Por qué se creará una veeduría a la USI?

Camilo Acevedo explicó que la decisión de crear la veeduría se tomó luego de que no prosperara en el Concejo Municipal la propuesta de conformar una comisión accidental para hacer seguimiento al tema.

A través de este mecanismo de control social, se buscará establecer con precisión el estado real de la entidad tras la intervención, los avances del plan de acción y el destino de los recursos y contratos en ejecución.

El concejal anunció además que radicará un derecho de petición para exigir respuestas claras sobre el manejo de la entidad, incluyendo la situación de contratistas y personal que habría resultado afectado.

Asimismo, advirtió que, si no se evidencian resultados concretos, solicitará ante la Superintendencia la revisión del agente interventor.

El cabildante también expresó su preocupación frente a un eventual escenario de liquidación de la Unidad de Salud de Ibagué, al considerar que sería un desenlace “grave” para la prestación del servicio en la ciudad.