Trámite de visas falsas y brujería: el negocio de un red trasnacional que opera desde el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció nuevos detalles de los allanamientos realizados en 13 viviendas ubicadas en los municipios de Suárez, El Espinal e Ibagué donde fueron encontrados dispositivos electrónicos, documentación, chalecos y distintivos de las autoridades migratorias estadounidenses, además de altares usados para rituales de santería.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), identificó 13 inmuebles que estarían al servicio de una red transnacional señalada de ofrecer trámites migratorios fraudulentos a latinos que llegaban a Estados Unidos.

En diligencias de registro y allanamiento los servidores de policía judicial incautaron dispositivos de almacenamiento electrónico, celulares, computadores portátiles, 16’867.000 pesos en efectivo, tarjetas bancarias, agendas, documentos relacionados con permisos de trabajo, pendones migratorios, procesos de asilo positivo y solicitudes de exención de causal de inadmisibilidad, entre otros procedimientos que se surten a instancias de las autoridades estadounidenses; dos banderas, un pendón con el logo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y dos chalecos multiusos tácticos con los logos ‘Police Ice’.

Adicionalmente, en los operativos ejecutados con apoyo de unidades del Gaula Militar se encontraron imágenes y altares relacionados con rituales de santería.

De acuerdo con la investigación, las personas que estarían implicadas en el entramado ilícito residen en Estados Unidos. Desde allí, presuntamente, publicaban anuncios por páginas web y redes sociales en los que convocaban a extranjeros para ayudarlos a legalizar su estatus migratorio, gestionar visas o asilos políticos y brindarles supuestas ayudas esotéricas para que no fueran deportados. Todo a cambio de sumas que oscilaban entre los 300 y 10.000 dólares.