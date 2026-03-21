Mintransporte aumenta control de exceso de velocidad y sobrepeso en el paso por el Alto de la Línea

Tolima

El Ministerio de Transporte autorizó la aplicar medidas contra los conductores de vehículos de carga que excedan la velocidad y pasen con sobrepeso por la vía Calarcá – Alto de la Línea – Ibagué debido a que estas prácticas están causando accidentes fatales.

En reunión que se cumplió en Bogotá entre funcionarios del Ministerio de Transporte y la Gobernación del Tolima, se estableció que todos los videos que capten las cámaras del túnel de la Línea serán enviadas al sistema RECORD para que se apliquen las sanciones a los conductores.

“los registros de excesos de velocidad de las cámaras que están en el túnel van a comenzar a ingresar al sistema RECORD y automáticamente le llegará a su casita el comparendo, este es un llamado a todos los conductores que transitan al interior del túnel, la velocidad máxima es de 60 km/h”, dijo Miguel Bermúdez, director Operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima.

Por otra parte, el funcionario resaltó que también se comenzará a sancionar a vehículos de carga que pasan con sobrepeso por este corredor vial, porque se ha evidenciado que, en los accidentes registrados con víctimas fatales en el descenso entre el Túnel de la Línea y el municipio de Cajamarca, ha existido exceso de carga que ha llevado a que en algunos casos los vehículos se queden sin frenos.

“Con el Ministerio de Transporte, la Agencia de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transportes iniciamos el proceso de regulación preventivo, pero de continuar los sobrepesos serán sancionatorios”, resaltó Bermúdez.

El funcionario aseguró que se entregará a las autoridades nacionales las placas de los vehículos que han sido encontrados con sobrepeso “Tenemos casos de sobrepeso al 80 y 90%, es un tema que debemos regular para salvar vidas”.

El sistema RECORD del Ministerio de Transporte tomará los videos de las cámaras del Túnel de la Línea para determinar la violación de normas de tránsito y entregará la facultad a las autoridades del Tolima para que apliquen los comparendos.

Estas medidas comenzarán a operar desde la próxima semana anunció Miguel Bermúdez, director Operativo de la Secretaría de Tránsito del departamento del Tolima.