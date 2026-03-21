Joven de 21 años fallece en trágico accidente en la Troncal de Occidente

El accidente ocurrió en la Troncal de Occidente, a las afueras de San Basilio de Palenque en la vía que conecta con el viso. // Colprensa

El primer pueblo libre de América despierta hoy con una noticia que ha silenciado sus calles. Ariel Pérez Cassiani, un joven de tan solo 21 años y figura querida en su comunidad, falleció trágicamente en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 5:30 de la mañana en la vía que conecta a Palenque con el sector de El Viso.

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Ariel se movilizaba en una motocicleta KTM Duke de placas TTK-47F cuando, por causas que aún son materia de investigación, colisionó de manera violenta contra una tractomula de placas XVV-169. Según los reportes de las autoridades que atendieron la emergencia, la gravedad del impacto fue tal que el joven perdió la vida en el lugar de los hechos, sin dar margen a que los cuerpos de socorro pudieran auxiliarlo.

Un adiós que duele en redes

La noticia corrió como pólvora en el corregimiento, donde la familia Pérez Cassiani goza de gran aprecio. En redes sociales, el dolor se hizo público de inmediato. “Ay mi sobrino, yo contigo ayer todo el día en la playa... qué tristeza tan grande”, escribió una de sus tías en Facebook, reflejando el vacío que deja una vida que se apaga tan prematuramente.

Investigación en curso

Mientras el cuerpo de Ariel es trasladado para las diligencias de ley, las autoridades competentes analizan la escena para establecer las responsabilidades del siniestro. Aunque versiones de testigos presenciales sugieren que el joven podría haberse desplazado bajo los efectos del alcohol, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y será el peritaje técnico el que determine si este factor influyó en la tragedia.

Por ahora, San Basilio de Palenque se une en un solo abrazo para acompañar a los padres y amigos de Ariel, recordando al joven que apenas ayer disfrutaba de un día de sol y que hoy se convierte en una cifra más de la accidentalidad en las carreteras de Bolívar.