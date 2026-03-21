Este domingo 21 de marzo los ibaguereños disfrutarán de la Crono de Rigo

Ibagué

Para garantizar la seguridad de deportistas y espectadores que participarán en la Crono de Rigo a realizarse este domingo 22 de marzo, las autoridades de tránsito de Ibagué implementarán cierres viales temporales y totales durante la jornada.

Cierres viales principales: arrancarán desde las 5:30 hasta las 10:00 de la mañana.

Recorrido: Inicio de la competencia en el Parque Deportivo. En este punto los deportistas tomarán el carril ascendente para luego hacer el retorno en descenso hasta la segunda glorieta de la Avenida al Aeropuerto. Luego tomarán el carril descendente hasta la calle 145 hacia la Glorieta de la Casa de la Moneda, tomarán la vía a Picaleña hasta Buenos Aires y harán el retorno por este mismo recorrido hasta el Parque Deportivo.

La Glorieta Casa de la Moneda se cerrará solo parcialmente para permitir la movilidad de los residentes de La Arboleda Campestre.

Este mismo cierre vial se llevará a cabo en la tarde desde las 2:30 hasta las 5:30 p. m.

“Tendremos intervenciones en vía para garantizar la seguridad de todos. Los agentes de tránsito estarán presentes regulando la movilidad y asegurando que los residentes puedan ingresar y salir sin inconvenientes”, señaló Ricardo Rodríguez, secretario de Movilidad.