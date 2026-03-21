Cortes de luz en Cartagena este domingo 22 de marzo: vea los barrios afectados por mantenimientos

Como parte de su compromiso con la continuidad y calidad del servicio de transmisión de energía, ISA ENERGÍA adelantará este domingo 22 de marzo labores de mantenimiento programado en la subestación Ternera, una infraestructura clave para el abastecimiento energético de Cartagena y su zona urbana.

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Estas actividades, que incluyen intervenciones preventivas en equipos de potencia y bahías de transformación, permitirán reducir riesgos de fallas futuras, prolongar la vida útil de los activos y aumentar la confiabilidad del sistema de transmisión de energía.

Los trabajos se realizarán en coordinación con el operador de red Afinia y requerirán suspender temporalmente el servicio de energía en los siguientes sectores, entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m.:

- Conjunto Portal del Edén, Urbanización El Edén, Villa Vanesa, Villa Sol, Carrera 82 con Calle 31, Carrera 80E con Diagonal 31, Carrera 81 con Diagonal 13D. Centro Industrial Ternera; Calle 31 con Carrera 91; Cárcel de Ternera; Los Ciruelos; Urbanización San Buenaventura; Villa del Sol; Cementerio Jardines de Cartagena; Santa Mónica; Santa Lucía; San Pedro; Carrera 70 hasta la 71 entre la Avenida Pedro Heredia y la Diagonal 32, sector La Concepción.

- Estación Terpel San Ignacio; desde la Carrera 83 hasta la 85 con Calle 26A, sector Los Cerezos; Avenida Pedro Heredia con Carrera 80, sector El Recreo; Avenida Pedro Heredia hasta la Diagonal 32 con Carrera 70 hasta la 71, sector La Concepción; El Gallo; Providencia; Anita; Villa Rosita; Villa Zuldany; Conjunto Manaos; Condominio Copacabana; Condominio Guanabara; Urbanización Los Cocos; Torres de Sevilla; Calle 35 hasta la 41 entre Carrera 87 y 92, sector Villa Estrella; Transversal 65 hasta la Carrera 81 entre Calles 35 y 41A, también en Villa Estrella.

A este horario, debe sumarse aproximadamente una hora más para las maniobras de recuperación de parte del operador local.

ISA ENERGÍA agradece a la comunidad su comprensión frente a estas labores necesarias para garantizar un servicio más seguro, estable y confiable.

Cada intervención programada hace parte del compromiso de la compañía por fortalecer la infraestructura eléctrica del país y asegurar que los hogares, comercios e industrias cuenten con la energía que necesitan para su bienestar y desarrollo.