Cartagena de Indias recibe a estrellas mundiales del Kangoo en el Open Latino

Durante este puente festivo, Cartagena de Indias reafirma su posición como el destino turístico deportivo por excelencia en el Caribe al recibir la cuarta edición del Open Latino de Kangoo Jumps, el evento más importante de esta disciplina en Colombia y uno de los referentes indiscutibles en Latinoamérica.

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Cartagena recibirá a los mejores exponentes del salto en botas de rebote, quienes llegan para participar en una agenda que combina competencia de alto nivel con la historia y demás atractivos turísticos de la ciudad. Este evento es organizado por Salto Club Colombia y Kangoo Jumps Colombia, con el respaldo decidido de la Alcaldía de Cartagena, IDER, Corpoturismo y aliados.

“Cartagena brilla hoy como un destino turístico deportivo internacional de primer orden. Este segmento es vital para nuestra economía; según datos de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo), el turismo deportivo representa aproximadamente el 10% del gasto turístico mundial y crece a un ritmo superior al promedio del sector. Recibir a 1.500 personas en torno al Kangoo Jumps no solo llena nuestras plazas, sino que dinamiza toda la cadena de valor, desde el hotelero hasta el pequeño comerciante, cumpliendo con la visión de nuestro alcalde Dumek Turbay de mostrar toda la oferta y la capacidad operativa de nuestra ciudad ante el mundo”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Un salto global de Cartagena

La Plaza de la Aduana, uno de los escenarios más representativos de la ciudad, será el epicentro de la actividad deportiva del 20 al 22 de marzo. Los asistentes podrán presenciar la imponencia de las competencias coreográficas en las categorías Nacional y Champion (Internacional). En esta última, equipos de élite procedentes de Brasil, Argentina, México y Colombia se disputarán el codiciado título del Open Latino 2026.

Los entrenadores internacionales invitados, provenientes de países como Hungría, Ucrania, Argentina, México, Brasil, Inglaterra y Serbia, ya han comenzado a contagiarse de la energía cartagenera en oferta complementaria como un recorrido por las calles del Centro Histórico en coches eléctricos y espacios de gastronomía y vida nocturna, integrando la cultura local con el deporte.

Las coreografías, un plan para el puente

Corpoturismo y los organizadores extienden una invitación a todos los cartageneros y a los turistas que visitan la ciudad durante este puente festivo para que se acerquen a la Plaza de la Aduana a partir del viernes 20 y hasta el domingo 22 de marzo, donde podrán disfrutar de presentaciones llenas de energía, clases magistrales y una verdadera fiesta del salto en un entorno seguro

“Estamos muy felices de dar inicio a Open Latino 2026, un evento que convierte a Cartagena en la capital del Salto en Colombia. Es un honor recibir a tantos apasionados que llegan de Colombia y del mundo, personas que creen en el poder del deporte como herramienta de transformación, salud, bienestar. En estos tres días viviremos una experiencia única, llena de energía, de conexión, de alegría y de momentos que marcarán nuestros corazones. Hoy se abren las puertas para vivir a Cartagena de una manera diferente, la ciudad que lo tiene todo es el mejor destino de turismo deportivo y hoy late al ritmo de salto, de la felicidad y de esta comunidad maravillosa que está creciendo sin fronteras”, expresó Eliana Solano, representante de Salto Club Colombia.