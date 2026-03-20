Gobernadora del Tolima pide medidas ante posible corrupción en Policía y Ejército por minería ilegal

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, sorprendió en rueda de prensa al solicitar a los comandantes del Ejército y la Policía Nacional que activen la contrainteligencia y roten de manera constante a su personal en el sur del departamento, ante posibles sobornos en los que podrían incurrir los uniformados para permitir el paso de maquinaria amarilla usada en minería ilegal.

La solicitud fue hecha directamente a los coroneles Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército, y John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

“Que se realice rotación permanente del personal, tanto de la Policía como del Ejército que está en ese corredor vial. Es muy importante no dejar permear de corrupción a nuestras autoridades, y por esa razón, lo mejor no es solo utilizar la contrainteligencia, sino además hacer una rotación permanente del personal que tenemos en ese corredor”, acotó la mandataria.

Se refiere principalmente al corredor Castilla – Coyaima – Ataco – Planadas, en el sur del Tolima, por donde han pasado la mayoría de retroexcavadoras y otras máquinas usadas para la extracción ilegal de oro a orillas de ríos como el Saldaña o el Atá. Según versiones extraoficiales, grupos al margen de la ley o transportadores habrían sobornado a policías o soldados para burlar los puestos de control.

“Hasta el momento no tenemos información de que haya policías dedicándose a estas tareas, pero hacemos un llamado a la comunidad o a alguna autoridad que, si tiene conocimiento real de que un policía esté participando en una actividad, por favor lo haga de manera formal mediante una denuncia. Y si de pronto tiene temor de hacerlo porque teme por su vida o cree que su integridad puede correr peligro, puede hacerlo directamente en la línea 123 de manera anónima, garantizándoles absoluta reserva”, contestó el coronel Vargas.

Por su parte, la gobernadora Matiz aseguró que, a la fecha, no tienen casos comprobados de sobornos a policías o militares, pero solicitó a las autoridades avanzar en las investigaciones para determinar posibles casos.

El anuncio de la gobernadora surge algunas horas después del megaoperativo desplegado en los municipios de Ataco y Coyaima por parte de las Fuerzas Armadas, el cual dejó 12 personas capturadas, cuatro retroexcavadoras destruidas y 18 motores industriales incautados. Solo en Coyaima se extraían hasta 200 gramos mensuales de oro, avaluados en más de 90 millones de pesos.