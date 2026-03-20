El economista Luis Jorge Garay hablará sobre “Gobernanza Criminal” en Unicartagena

Colombia es un territorio históricamente afectado por el conflicto armado y las economías ilícitas, es crucial hablar de gobernanza criminal; reconocer, estudiar y profundizar en las dinámicas de este fenómeno que lleva a la creación de un orden paralelo que socava la autoridad del Estado, perpetúa la violencia y afecta gravemente la gobernabilidad y la democracia, a menudo con la colaboración de agentes estatales.

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Para analizarlo, en la Universidad de Cartagena se realizará este sábado 21 de marzo la conferencia magistral: “En torno a la gobernanza criminal-institucional: de un Estado de Derecho a un Estado híbrido”, a las 9:30 am en el aula 104 del Claustro de la Merced.

El evento abierto al público general, es organizado por la Vicerrectoría de Investigaciones y el Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, y contará con la participación especial del Dr. Luis Jorge Garay Salamanca, experto con reconocimiento nacional e internacional en el estudio de la criminalidad, la corrupción y la captura del Estado por redes ilegales.

El conferencista es Ingeniero Industrial y Magíster en Economía de la Universidad de los Andes, además, obtuvo un doctorado en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos.

En su desempeño profesional ha sido asesor de varios gobiernos en temas como: relaciones internacionales, migración y desigualdad social. Igualmente ha investigado la corrupción, los costos del conflicto armado y la guerra contra el narcotráfico. En años más recientes ha estudiado el impacto ambiental de la minería en Colombia y el desplazamiento forzado interno entre otros.

Durante su trayectoria ha publicado más de 70 libros y 90 artículos en campos como la corrupción, la captura del Estado, el Estado social de derecho, la política social, las víctimas, el sistema tributario, la deuda externa, la minería, el medio ambiente, el comercio exterior y la inteligencia artificial.

Sus rigurosos aportes evidencian la solidez académica y su gran capacidad de trabajo, desde una perspectiva interdisciplinaria, haciendo que su investigación sea fundamental para comprender los desafíos actuales de la democracia y la corrupción sistémica en Colombia.