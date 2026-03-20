Ejército iraní amenaza perseguir a responsables de EE.UU. e Israel hasta sus lugares de vacaciones
“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, señalaron desde las Fuerzas Armadas de Irán.
El ejército de Irán amenazó el viernes con perseguir a funcionarios y comandantes militares de Estados Unidos e Israel incluso cuando estuvieran de vacaciones o visitando centros de ocio.
“Estamos vigilando a sus cobardes funcionarios y comandantes, pilotos y malvados soldados”, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi, citado por la televisión estatal.
“A partir de ahora, los paseos, complejos turísticos, centros turísticos y de entretenimiento en el mundo tampoco serán seguros para ustedes”, destacó.