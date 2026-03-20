Cayeron apartamenteros que habían llegado desde Villavicencio a robar en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura en flagrancia de cuatro personas entre ellas tres hombres y una mujer con edades entre los 19 y 47 años, presuntamente dedicadas al hurto en residencias, ciudadanos que habían llegado al parecer de Villavicencio a cometer este tipo de delitos.

La detención se realizó en horas de la madrugada luego que los uniformados realizaran en un puesto de control el pare a un vehículo tipo Chevrolet Spark en el que se movilizaban los capturados. Al practicarles un registro le encontraron en su poder dos computadores portátiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos sobre los cuales no lograron justificar su procedencia.

En medio de la investigación, las autoridades lograron ubicar a la víctima que manifestó que los delincuentes habían ingresado a su residencia ubicada en el barrio Las Palmas mediante la modalidad de factor de oportunidad, accediendo por una ventana.

“La víctimas se trasladaron hasta las instalaciones del CAI Jardín, donde reconocieron plenamente los elementos recuperados y manifestaron su intención de interponer la denuncia formal ante las autoridades competentes”, dijo el Coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los capturados presentan antecedentes y múltiples anotaciones por diversos delitos, lo que evidenciaría su reincidencia en actividades ilícitas. Por estos hechos, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado.