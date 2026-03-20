Biz Fest 2026: El evento que conectará a más de 40.000 jóvenes con becas y empleos

En Colombia, el interés por emprender entre los jóvenes sigue creciendo, pues según datos de Biz Nation y Cifras & Conceptos, más del 90 % de las personas entre 14 y 25 años quisiera crear su propio negocio; sin embargo, identifican la falta de capital, de herramientas y de formación como las principales barreras para desarrollar sus proyectos.

Frente a estos desafíos, Biz Fest, el festival juvenil más grande del país, regresa en 2026 con una edición ampliada que recorrerá cuatro ciudades de Colombia y busca conectar a más de 40.000 jóvenes con oportunidades de emprendimiento, tecnología y desarrollo profesional.

Tras seis ediciones anteriores, este año el festival gratuito comenzará el 29 de abril en la capital de Antioquia, continuará el 14 de mayo en Cali, llegará a Barranquilla en septiembre y finalizará en Bogotá.

“El año pasado, entregamos más de 10.000 becas en áreas como inteligencia artificial, democracia y emprendimiento, gracias a aliados como IBM, Fundación Bolívar, Davivienda y Uniminuto.

Después de ver el impacto que ha tenido el festival, decidimos llevarlo a más regiones del país. Queremos que cada vez más estudiantes puedan acceder a estas experiencias que les permiten transformar su futuro”, explica Carvajalino.

Además de las charlas con invitados nacionales e internacionales, como El Borrego, Fonseca, Beéle y Nicolás Vanegas, líder regional de asuntos corporativos de L’oréal Paris (presentes en ediciones anteriores), el evento contará con experiencias para conectar a los asistentes con oportunidades concretas.

Una de ellas el Premio Capital Semilla, que entregará más de $40 millones para impulsar emprendimientos juveniles.

En Medellín el premio estará liderado por la Cámara de Comercio, mientras que en Cali contará con el liderazgo de la Fundación WWB, seleccionando aproximadamente cuatro emprendimientos ganadores por edición.

“La novedad de este año es el Premio Docente Innovador del Año 2026, un reconocimiento a los actores más importantes de la educación.

Este año, el evento evoluciona para destacar el liderazgo de los profesores, quienes con su visión transforman el aula mediante la incorporación de tecnología y mentalidad emprendedora, preparando así a las nuevas generaciones.

En la capital antioqueña estará impulsado por Kurios Education y el ganador recibirá $10 millones, acceso a diplomados en STEM e inteligencia artificial y programas de formación para su institución educativa.

En Cali, el galardón estará liderado por Comfandi, con una bolsa total de $30 millones, distribuida entre tres ganadores.”, agrega Karen Carvajalino.