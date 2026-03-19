PAISEX en El Carmen de Bolívar: nuevo espacio para la educación sexual y autonomía reproductiva

Con el objetivo de fortalecer el acceso a información confiable sobre sexualidad y promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, se realizará el lanzamiento del Punto Amigable de Información en Sexualidad (PAISEX), una iniciativa pedagógica y comunitaria dirigida a adolescentes, jóvenes y comunidades del municipio de Carmen de Bolívar.

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El PAISEX funcionará como un centro de referencia juvenil que promueve la Educación Integral en Sexualidad (EIS) fuera de la escuela con enfoque de derechos y género, a través herramientas didácticas que facilitan el aprendizaje y la apropiación del conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, y la prevención de violencias basadas en género.

La estrategia surge en un contexto en el que aún persisten brechas en el acceso a la educación sexual y a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en territorios rurales o históricamente afectados por el conflicto armado. En el departamento de Bolívar, por ejemplo, el embarazo adolescente representó el 17,95 % de los nacimientos en 2024, mientras que en el municipio de Carmen de Bolívar esta proporción alcanzó el 23,25 %.

Frente a esta realidad, el PAISEX busca fortalecer las capacidades de adolescentes, jóvenes, familias y liderazgos comunitarios para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y proyectos de vida, así como facilitar el acceso a rutas de atención y servicios disponibles en el territorio.

“El PAISEX es una apuesta comunitaria para que adolescentes y jóvenes tengamos acceso a información confiable y espacios seguros donde podamos hablar sobre sexualidad, resolver dudas y conocer nuestros derechos. Fortalecer la educación integral en sexualidad en los territorios es clave para prevenir violencias y ampliar las oportunidades de las nuevas generaciones”, señaló Maira Vásquez, lideresa juvenil de la Red de Empoderamiento de Bolívar y Cartagena, nodo de la Red Nacional de Mujeres durante el lanzamiento de la iniciativa.

El espacio abordará temas como derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, salud menstrual, infecciones de transmisión sexual, prevención de violencias basadas en género, diversidad sexual y rutas de acceso a servicios de salud. Además, promoverá metodologías pedagógicas participativas para facilitar el diálogo intergeneracional y desmontar mitos asociados a la sexualidad. “Desde Oriéntame reafirmamos que la Educación Integral en Sexualidad es clave para fortalecer la autonomía, la convivencia y el ejercicio de derechos en los territorios. A través de PAISEX, avanzamos en la construcción de paz desde la escuela, la comunidad y el reconocimiento de las juventudes como protagonistas de cambio en los municipios PDET”, afirmó Lady Alba, Subdirectora de Desarrollo Institucional de Fundación Oriéntame.

Esta iniciativa nace al interior de la estrategia juvenil Punto D de La Fundación Oriéntame, desde donde se moviliza la EIS en entornos no institucionalizados; la implementación del PAISEX en Carmen de Bolívar hace parte del Proyecto Tejiendo Autonomía que desde 2024 ha desarrollado procesos de formación comunitaria en Educación Integral en Sexualidad en varios territorios del país. En el último trimestre de 2025, esta estrategia ha impactado de manera directa e indirecta a aproximadamente 1.000 personas en tres departamentos, fortaleciendo liderazgos comunitarios y el acceso a información basada en evidencia.

Actualmente, los PAISEX del proyecto están ubicados en Mocoa y Valle del Guamuez (Putumayo), Planadas y Chaparral (Tolima), San Juan de Nepomuceno y Carmen de Bolívar (Bolívar), consolidando una red territorial de espacios comunitarios que promueven el acceso a información confiable sobre sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en diferentes contextos del país.

Con la apertura de este nuevo espacio, se busca consolidar una red territorial de educación sexual comunitaria que contribuya a la prevención de violencias, al acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva y al fortalecimiento de la autonomía de adolescentes y jóvenes en sus territorios.

El lanzamiento del PAISEX se realizará el 20 de marzo de 2026, en la Escuela de Musica Lucho Bermudez, en un evento abierto a la comunidad que incluirá actividades pedagógicas, diálogo intergeneracional y demostraciones de las herramientas educativas que estarán disponibles para el público.