Otra vez… Roban tractomula con maquinaria amarilla entre Valle y Cauca

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

El hurto de una tractomula que transportaba maquinaria amarilla volvió a encender las alarmas de seguridad en el suroccidente del país. El hecho se registró en zona rural entre Jamundí y el municipio de Buenos Aires, en el sector de Timba.

De acuerdo con información preliminar, el conductor y su ayudante se encuentran desaparecidos, por lo que las autoridades no descartan que estén en poder del frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias de las Farc que delinque en esta zona bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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Las primeras versiones indican que el hurto se habría registrado en el sector conocido como La Balsa. Posteriormente, quienes se llevaron la tractomula ingresaron al corregimiento de Timba, en jurisdicción del Cauca, donde descargaron la maquinaria amarilla. Según testigos, este vehículo permaneció por un tiempo en el parque principal y luego fue trasladado a un área cercana al cementerio de la localidad.

En ese punto, las autoridades ubicaron el cabezote y el remolque de la tractomula, mientras avanzan las labores de verificación en la zona. Mientras que la maquinaria habría sido trasladada a la región del Naya.

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El Ejército Nacional mantiene un despliegue operativo en el área y adelanta inspecciones para descartar la presencia de explosivos en el cabezote abandonado en el cementerio.

Entre tanto, continúa la búsqueda del conductor y su ayudante, en medio de la preocupación por un posible secuestro en esta zona del norte del Cauca.