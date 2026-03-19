Habilitan paso peatonal por el puente Guillermo Gaviria entre Barrancabermeja y Yondó

Bucaramanga

La concesión Ruta del Cacao informó que se permitirá el paso peatonal y la circulación de motocicletas con el motor apagado y conductor a pie a través del puente Guillermo Gaviria Correa, la estructura utilizada para conectar a Barrancabermeja con el nordeste antioqueño. El puente está averiado desde el lunes 16 de marzo por un socavamiento generado cerca de uno de los accesos.

Sin embargo, la concesionaria advierte que se mantiene el cierre total del puente para otra clase de vehículos “dada la afectación en la calzada del estribo 1″.

“Se presentaron las alternativas técnicas para el inicio de las actividades de mitigación con el fin de garantizar la recuperación de la movilidad segura de este importante corredor vial”, asegura la concesión.

La Ruta del Cacao informa que se inician las obras de mitigación en la zona afectada “como también mantener el cierre total sobre el puente Guillermo Gaviria para los vehículos livianos y pesados”.