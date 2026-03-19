Cardique activa estrategia de vigilancia ambiental en la Bahía de Cartagena

La estrategia de vigilancia ambiental Ambientic, liderada por Cardique, comenzó a operar oficialmente en la Bahía de Cartagena, marcando un antes y un después en la protección de los ecosistemas acuáticos de la ciudad.

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El despliegue se evidenció con la atención del primer reporte de afectación ambiental en la zona central de la bahía, a la altura de la comunidad de Albornoz.

La operación fue realizada de manera conjunta entre la Dirección Técnica de Gestión Ambiental, el laboratorio ambiental de Cardique y la Policía Ambiental, quienes utilizaron la embarcación especializada Ambientic I para adelantar labores de inspección y monitoreo.

Durante el recorrido, las autoridades confirmaron la presencia de un derrame de sustancia oleosa, procediendo de inmediato a la toma de muestras para su análisis técnico, adicionalmente se realizó inspección visual. Los resultados permitirán determinar el alcance del impacto ambiental, definir las acciones e identificar los responsables, quienes se les inició indagación preliminar, correspondiente.

Este primer caso pone a prueba la capacidad de respuesta de la estrategia Ambientic, que integra tecnología, vigilancia en campo y articulación institucional para enfrentar amenazas como vertimientos contaminantes, afectaciones a la biodiversidad y prácticas ilegales en los cuerpos de agua.

Las embarcaciones, entregadas recientemente, hacen parte de un sistema más amplio que incluye monitoreo con drones y herramientas digitales para el reporte ciudadano, fortaleciendo así la presencia de la autoridad ambiental en zonas críticas.

Desde Cardique reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito ambiental, destacando que la protección de la Bahía de Cartagena y sus ecosistemas es una responsabilidad compartida.

Con Ambientic en marcha, Cartagena abre una nueva etapa en la defensa de sus recursos naturales, apostándole a una vigilancia más efectiva, oportuna y respaldada por tecnología.