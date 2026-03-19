Benedetti se retracta de sus acusaciones contra Luis Felipe Henao por orden judicial

El ministro del Interior Armando Benedetti tuvo que rectificar públicamente dos veces sus afirmaciones en contra del ex ministro Luis Felipe Henao, en las que lo señalaba de “bandido, cómplice, lavaperros”, además de insinuar que trabajaba con el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández.

El Juzgado 40 Administrativo del Circuito de Bogotá abrió el pasado 17 de marzo incidente de desacato en contra de Benedetti, al considerar que su primera rectificación no contenía reconocimiento expreso de falsedad, por lo que le dio 48 horas para cumplir en plenitud el fallo de tutela.

Así lo hizo el ministro, quien en la noche del miércoles 18 de marzo publicó una nueva rectificación en la que escribió “Acepto expresamente que estas afirmaciones son erróneas”.

¿Por qué se tuvo que retractar Benedetti?

El proceso legal tiene su origen en una discusión que se dio entre Benedetti y Henao el 11 de diciembre de 2025 a través de la red social X.

Fue allí cuando Armando Benedetti se lanzó contra Luis Felipe Henao, utilizando fuertes calificativos como “bandido, cómplice, lavaperros” y acusándolo de ser cercano a el Ñoño Elías y el Ñeñe Hernández.

El ministro también lo acusó de enriquecimiento ilegal y de “recibir comisiones en Puerto Vallarta, México por parte de Carlos Jacks”.

Allí se inició una disputa legal que terminó favoreciendo a Henao, cuando el despacho determinó que las acusaciones de Benedetti carecían de fundamento, por lo que procedió a amparar los derechos fundamentales del exministro a la honra y al buen nombre,.

Así las cosas, el juzgado ordenó a Benedetti rectificarse públicamente a través de la misma cuenta de X en la que realizó los ataques. En dicha publicación, debía reconocerse expresamente que los señalamientos hechos eran falsos.

El ministro del Interior publicó su rectificación el 26 de febrero de 2026. Sin embargo, como lo determinó el auto del 17 de marzo, en dicha publicación no se evidenció el reconocimiento expreso de la falsedad de las palabras de Benedetti.

En consecuencia, se abrió el incidente de desacato que llevó a Armando Benedetti a publicar una nueva retractación.