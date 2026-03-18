Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026

Colombia

Luego del cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que se inscribieron 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial. El periodo de inscripción de candidaturas había iniciado el 31 de enero y finalizó el pasado 13 de marzo.

Asimismo, la entidad enfatizó que el plazo para la modificación de candidatos inscritos será hasta el día 20 de marzo, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en la primera vuelta, resaltando que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

Lista completa de candidatos inscritos a las elecciones presidenciales

A continuación, le dejamos los nombres de los 14 candidatos, así como su agrupación política y candidato a la vicepresidencia.