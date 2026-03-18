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18 mar 2026 Actualizado 17:19

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Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026

Le contamos cuál es la lista oficial de candidatos para los próximos comicios, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como los plazos de la entidad para la modificación de los mismos.

Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026

Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026

Aliados Caracol

Colombia

Luego del cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que se inscribieron 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial. El periodo de inscripción de candidaturas había iniciado el 31 de enero y finalizó el pasado 13 de marzo.

Asimismo, la entidad enfatizó que el plazo para la modificación de candidatos inscritos será hasta el día 20 de marzo, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en la primera vuelta, resaltando que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.

Lista completa de candidatos inscritos a las elecciones presidenciales

A continuación, le dejamos los nombres de los 14 candidatos, así como su agrupación política y candidato a la vicepresidencia.

Candidato presidencial Candidato a la vicepresidenciaAgrupación política
Clara Eugenia López ObregónPartido Esperanza DemocráticaMaría Consuelo del Río Mantilla
Óscar Mauricio Lizcano ArangoCoalición F.A.M.I.L.I.AAdriana María Ramírez Martínez
Raúl Santiago Botero JaramilloRomper el sistemaCarlos Fernando Cuevas Romero
Miguel Uribe LondoñoPartido Demócrata ColombianoLuisa Fernanda Villegas Araque
Sondra Macollins Garvin PintoSondra Macollins, la abogada de hierroLeonardo Karam Helo
Iván Cepeda CastroMovimiento Político Pacto HistóricoAída Marina Quilcué Vivas
Abelardo Gabriel de la EspriellaDefensores de la patriaJosé Manuel Restrepo Abondano
Claudia Nayibe López HernándezCon Claudia imparablesLeonardo Humberto Huerta Gutiérrez
Paloma Susana Valencia LasernaPartido Centro DemocráticoJuan Daniel Oviedo Arango
Sergio Fajardo ValderramaPartido político Dignidad & CompromisoEdna Cristina del Socorro Bonilla Seba
Roy Leonardo Barreras MontealegrePartido político La FuerzaMartha Lucía Zamora Ávila
Gustavo Matamoros CamachoPartido Ecologista ColombianoRobinson Alonso Giraldo Mira
Luis Gilberto Murillo UrrutiaLuis Gilberto soy yoLuz María Zapata Zapata
Carlos Eduardo Caicedo OmarCaicedoNelson Javier Alarcón Suárez

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