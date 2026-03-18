Lista completa de los candidatos que se inscribieron para las elecciones presidenciales de 2026
Le contamos cuál es la lista oficial de candidatos para los próximos comicios, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como los plazos de la entidad para la modificación de los mismos.
Colombia
Luego del cierre del periodo de inscripción de candidaturas y promotores del voto en blanco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que se inscribieron 14 candidatos con su respectiva fórmula vicepresidencial. El periodo de inscripción de candidaturas había iniciado el 31 de enero y finalizó el pasado 13 de marzo.
Asimismo, la entidad enfatizó que el plazo para la modificación de candidatos inscritos será hasta el día 20 de marzo, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en la primera vuelta, resaltando que el sorteo mediante el cual se definirá la posición de los candidatos en la tarjeta electoral se realizará el 25 de marzo en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá.
Lista completa de candidatos inscritos a las elecciones presidenciales
A continuación, le dejamos los nombres de los 14 candidatos, así como su agrupación política y candidato a la vicepresidencia.
|Candidato presidencial
|Candidato a la vicepresidencia
|Agrupación política
|Clara Eugenia López Obregón
|Partido Esperanza Democrática
|María Consuelo del Río Mantilla
|Óscar Mauricio Lizcano Arango
|Coalición F.A.M.I.L.I.A
|Adriana María Ramírez Martínez
|Raúl Santiago Botero Jaramillo
|Romper el sistema
|Carlos Fernando Cuevas Romero
|Miguel Uribe Londoño
|Partido Demócrata Colombiano
|Luisa Fernanda Villegas Araque
|Sondra Macollins Garvin Pinto
|Sondra Macollins, la abogada de hierro
|Leonardo Karam Helo
|Iván Cepeda Castro
|Movimiento Político Pacto Histórico
|Aída Marina Quilcué Vivas
|Abelardo Gabriel de la Espriella
|Defensores de la patria
|José Manuel Restrepo Abondano
|Claudia Nayibe López Hernández
|Con Claudia imparables
|Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez
|Paloma Susana Valencia Laserna
|Partido Centro Democrático
|Juan Daniel Oviedo Arango
|Sergio Fajardo Valderrama
|Partido político Dignidad & Compromiso
|Edna Cristina del Socorro Bonilla Seba
|Roy Leonardo Barreras Montealegre
|Partido político La Fuerza
|Martha Lucía Zamora Ávila
|Gustavo Matamoros Camacho
|Partido Ecologista Colombiano
|Robinson Alonso Giraldo Mira
|Luis Gilberto Murillo Urrutia
|Luis Gilberto soy yo
|Luz María Zapata Zapata
|Carlos Eduardo Caicedo Omar
|Caicedo
|Nelson Javier Alarcón Suárez