Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib

El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.

“La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también”, dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.