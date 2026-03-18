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18 mar 2026 Actualizado 11:18

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Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib

Israel dice que ha matado al ministro de Inteligencia iraní en un nuevo golpe a la cúpula del régimen

Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib

Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní, Esmail Jatib

AFP

El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Jatib.

“La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado también”, dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

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