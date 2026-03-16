UltraAir: admiten demanda para que William Shaw responda a clientes, incluso que compraron tiquetes

La Superintendencia de Sociedades admitió una demanda que abre la puerta a que William Shaw, controlante de UltraAir, responda por las deudas que le deben a más de 3.000 personas que compraron tiquetes de esta aerolínea y nunca les devolvieron un peso, así como a otros afectados que no recibieron dinero tras la liquidación de la aerolínea.

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La demanda, presentada por Juan Manuel Sáenz de Brigard, representando a la empresa Aerofull, pide que el controlante de esa aerolínea que quebró le pague más de $766 millones por la inversión de capital y $3.274 millones de pesos por las facturas de venta que no le pagaron. En total, pretenden que les devuelvan $ 4.041 millones de pesos.

Esto entonces abre la puerta a que todos los usuarios que compraron los clientes puedan hacer la misma petición para que les reembolsen el dinero.

Hay que recordar que Shaw pidió entrar a un proceso de liquidación como persona natural.

¿Qué pasó con la liquidación de la aerolínea?

Hay que recordar que, aduciendo a tras una grave crisis financiera, en junio de 2023 la aerolínea. La empresa entró a liquidación con un inventario valorado de $20.470 millones de pesos.

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Pero los activos valorados sujetos a adjudicación ascendieron a $7.810 millones de pesos.

Con esos recursos le pagaron a 93 exempleados, también a las entidades financieras y la DIAN y otras entidades afectadas.