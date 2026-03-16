Juliana Morales Wolff explica cómo potenciar la zona mental para conectar con el poder interior

¿De qué manera pasar de la zona de supervivencia constante, en la que cada situación es vista y sentida como una detonadora de estrés y ansiedad, a pasar a otra zona mental en la que podemos conectar con el poder interior para ver la vida como un cúmulo de oportunidades? Juliana Morales Wolff, estratega, conferencista de bienestar consciente, liderazgo y cultura corporativa, nos comparte herramientas para lograrlo.