Irán afirma estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y EE. UU. “tan lejos como sea necesario

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el lunes que Teherán demostró estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y Estados Unidos tan lejos como sea necesario.

“Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso”, declaró Araqchi en la rueda de prensa semanal de su ministerio.