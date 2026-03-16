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16 mar 2026 Actualizado 14:01

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Internacional

Irán afirma estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y EE. UU. “tan lejos como sea necesario

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró este lunes que Teherán está dispuesto a continuar la guerra contra Israel y Estados Unidos si es necesario.

Irán afirma estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y EE. UU. “tan lejos como sea necesario

Irán afirma estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y EE. UU. “tan lejos como sea necesario

EFE

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el lunes que Teherán demostró estar dispuesto a llevar la guerra contra Israel y Estados Unidos tan lejos como sea necesario.

“Creo que a estas alturas ya aprendieron una buena lección y comprendieron con qué tipo de nación se enfrentan, una que no duda en defenderse y está dispuesta a continuar la guerra allá donde sea necesario, y a llevarla tan lejos como sea preciso”, declaró Araqchi en la rueda de prensa semanal de su ministerio.

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