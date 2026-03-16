Hospital Naval de Cartagena conmemoró 46 años de servicio

Con el firme compromiso de brindar una excelente atención y una alta calidad humana a sus usuarios, a aquellos hombres y mujeres de las Fuerzas Militares de Colombia, el Hospital Naval de Cartagena, abrió sus puertas en el año 1980.

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Desde entonces, El HONAC, como se le conoce popularmente en el mundo marino, es un referente de atención en salud de primera calidad.

Cabe destacar, que este establecimiento está escalafonado en el nivel de Complejidad III, cuenta con más de 50 camas hospitalarias, 4 salas de cirugía, más de 30 consultorios, servicios de urgencias, especialidades entre las que se encuentran: Pediatría, ginecobstetricia, anestesiología, cirugía, ortopedia, medicina interna, urología, otorrinolaringología, gastroenterología, dermatología y oftalmología, unidad de cuidados intensivos para adultos, entre otros servicios.

En esta fecha especial, el CN. Iván Peláez, aseguró que próximamente se abrirá un nuevo espacio, un consultorio que brindará la mejor atención y apoyo emocional, en pro de la salud mental, de los usuarios.

Hoy, sus más de 700 hombres y mujeres, entre militares, civiles, personal del área de la salud, administrativa y contratistas, brindan día a día, calidad de servicios de salud como una cultura y norma institucional, un valor, un comportamiento, un reto diario y permanente.