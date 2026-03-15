Ángel Barajas gana dos medallas de plata en la Copa del Mundo por Aparatos

El gimnasta colombiano Ángel Barajas, vigente subcampeón olímpico de barra fija, siguió acumulando éxitos en la Copa del Mundo por Aparatos, tras colgarse este domingo dos medallas de plata en la ciudad turca de Antalya.

El mismo escenario donde Barajas, de 19 años, se dio a conocer al mundo en 2023 tras conquistar cuatro medallas, dos de ellas de oro, en los Mundiales júnior disputados en la localidad otomana.

Un recuerdo que pareció volver al cucuteño, que arrancó la jornada con una sobresaliente actuación en la final de paralelas que le sirvió para colgarse la medalla de plata con una nota de 14,366 puntos.

Puntuación que tan sólo logró mejorar el japonés Shinnosuke Oka, bronce en los Juegos Olímpicos de París, que arrebató el triunfo al colombiano tras contabilizar un total de 14,700 unidades.

Una segunda plaza con la que Ángel Barajas tuvo que volverse a conformar en la final de barra fija, el aparato en el que hizo historia en 2024 en París al convertirse en el primer gimnasta colombiano en subir a un podio olímpico. Barajas, que firmó una nota de 14,966, se quedó a poco más de dos décimas del taiwanés Chia-Hung Tang, que se alzó con la victoria con una calificación de 15,200 unidades.

Dos medallas que sumar a la plata que el gimnasta colombiano logró en barra el pasado mes de febrero en la ciudad alemana de Cottbus, primera etapa de la Copa del Mundo por Aparatos, y al oro (paralelas) y la plata (barra) que se colgó a comienzos del presente mes de marzo en Bakú.