Invima alerta sobre comercialización ilegal de suplemento en polvo

El Invima emitió una alerta sanitaria tras identificar la comercialización ilegal del alimento en polvo “Multifort”, un producto que está siendo distribuido con un registro sanitario falso en Colombia.

De acuerdo con la entidad, el producto se comercializa utilizando el registro sanitario RSA-001772-2019, el cual no ha sido otorgado por el Invima, por lo que se trata de un documento falso.

Denuncia ciudadana permitió detectar el producto

La alerta sanitaria se generó luego de una denuncia ciudadana y de las actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) realizadas por el Invima. Estas acciones permitieron evidenciar que se está comercializando incumpliendo la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas en Colombia.

Invima pide verificar registros sanitarios

El Invima reiteró que el cumplimiento de la normatividad sanitaria es responsabilidad de los titulares de registros, permisos o notificaciones sanitarias, así como de fabricantes, importadores y comercializadores de alimentos junto con bebidas en el país.

Asimismo, hizo un llamado a los consumidores para verificar la autenticidad de los registros sanitarios antes de adquirir alimentos, con el fin de evitar posibles riesgos para la salud.

Invima continuará acciones de vigilancia

El instituto aseguró que continuará adelantando acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública.