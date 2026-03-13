Minjusticia propone redistribución nacional de procesos a Judicatura para contrarrestar congestión

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, planteó una propuesta para reducir la congestión judicial en el país: redistribuir procesos entre distintas regiones de Colombia para aprovechar la capacidad instalada de despachos en ciudades intermedias.

La iniciativa que requiere un dialogo con Consejo Superior de la Judicatura se da como parte de las discusiones sobre una eventual reforma a la justicia. Según explicó el ministro en entrevista con 6AM de Caracol Radio, gran parte de los expedientes del país están concentrados en las principales ciudades, mientras que en otras regiones existe capacidad para asumir más casos.

“Hoy la mayoría de las audiencias se están realizando de forma virtual y los abogados litigantes excepcionalmente tienen que ir a los despachos”, explicó el jefe de la cartera de Justicia. En ese sentido, señaló que esta transformación digital permitiría trasladar procesos civiles, laborales, penales y de familia a ciudades intermedias donde hay menor carga judicial.

El funcionario indicó que esta redistribución no requeriría una reforma constitucional ni cambios legislativos profundos, sino acuerdos administrativos entre las instituciones del sistema judicial. En particular, propuso que el Consejo Superior de la Judicatura realice un inventario nacional de expedientes y adelante una distribución regional de los casos.

De acuerdo con Cuervo, una medida similar se intentó en el pasado durante una situación de emergencia, pero en ese momento generó dificultades porque obligaba a los abogados a desplazarse a otras ciudades para atender audiencias. Sin embargo, el ministro considera que el contexto actual es distinto debido a la consolidación de las audiencias virtuales.

El jefe de la cartera de Justicia también insistió en que cualquier reforma al sistema judicial debe construirse con consensos técnicos e institucionales, especialmente con entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo, además de acuerdos políticos con los partidos.

“Cuando las reformas son demasiado grandes se enredan y no pasan. La idea es encontrar medidas puntuales que tengan impacto real para los ciudadanos”, sostuvo.

La propuesta hace parte de una discusión más amplia que el Ministerio de Justicia busca adelantar en los próximos meses con diferentes instituciones del sistema judicial para identificar medidas que permitan mejorar el acceso a la justicia y reducir los tiempos de los procesos en el país.