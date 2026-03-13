Capturado presunto integrante del ELN en el sur de Bolívar: también incautaron explosivos

En desarrollo de operaciones contra el crimen organizado, se logró la captura de un presunto integrante del GAO ‘ELN’, y la incautación de material explosivo que presuntamente sería utilizado para afectar a la Fuerza Pública en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Durante el procedimiento fueron hallados:

- 250 kg de ANFO

- 30 galones de peróxido de hidrógeno

Estos elementos, al parecer, pertenecerían al ‘Frente Darío Ramírez Castro del ELN’ y serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente.