Capturado presunto integrante del ELN en el sur de Bolívar: también incautaron explosivos

El caso ocurrió en jurisdicción del municipio de Santa Rosa

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En desarrollo de operaciones contra el crimen organizado, se logró la captura de un presunto integrante del GAO ‘ELN’, y la incautación de material explosivo que presuntamente sería utilizado para afectar a la Fuerza Pública en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Durante el procedimiento fueron hallados:

- 250 kg de ANFO

- 30 galones de peróxido de hidrógeno

Estos elementos, al parecer, pertenecerían al ‘Frente Darío Ramírez Castro del ELN’ y serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

