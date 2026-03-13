Capturado presunto integrante del ELN en el sur de Bolívar: también incautaron explosivos
El caso ocurrió en jurisdicción del municipio de Santa Rosa
En desarrollo de operaciones contra el crimen organizado, se logró la captura de un presunto integrante del GAO ‘ELN’, y la incautación de material explosivo que presuntamente sería utilizado para afectar a la Fuerza Pública en Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Durante el procedimiento fueron hallados:
- 250 kg de ANFO
- 30 galones de peróxido de hidrógeno
Estos elementos, al parecer, pertenecerían al ‘Frente Darío Ramírez Castro del ELN’ y serían utilizados para la fabricación de artefactos explosivos improvisados. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente.
