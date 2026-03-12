Reactivación ferroviaria en Colombia: arranca proyecto del tren Villavicencio–Puerto Gaitán

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en su apuesta por recuperar el sistema ferroviario del país. El Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), inició oficialmente los estudios de factibilidad del corredor férreo Villavicencio – Puerto Gaitán, un proyecto clave para fortalecer la conectividad logística de los Llanos Orientales.

La iniciativa contempla una inversión de 60.551 millones de pesos para el desarrollo de los estudios técnicos que permitirán estructurar el proyecto a nivel de factibilidad. El corredor ferroviario tendría una extensión aproximada de 193,5 kilómetros y conectará a Villavicencio con Puerto López y posteriormente con Puerto Gaitán, uno de los principales centros productivos y energéticos del departamento del Meta.

La ministra de Transporte, Maria Fernanda Rojas, aseguró que el inicio de estos estudios representa un avance importante en la recuperación del tren como eje estratégico del sistema de transporte nacional.

El proyecto tendrá un fuerte enfoque para el transporte de carga, especialmente productos agrícolas como maíz, soya y otros granos, provenientes de los Llanos Orientales.

De acuerdo con los análisis preliminares, el corredor podría movilizar entre 388 mil y 932 mil toneladas de carga al año hacia 2080, lo que permitiría reducir los costos logísticos del transporte y mejorar la competitividad de la agroindustria regional.

Sin embargo, el Gobierno también contempla que el proyecto tenga transporte de pasajeros, “Este tren tiene una vocación agrícola porque va a transportar granos y productos del campo, pero también tiene potencial para movilizar pasajeros, por el desarrollo turístico que viene creciendo en la región”, explicó la ministra.

Un tren que conectará la Orinoquía con el sistema fluvial y futuros corredores ferroviarios del país

Esto abriría nuevas posibilidades logísticas hacia el río Orinoco, lo que incluso podría facilitar conexiones comerciales internacionales, puesto que “es clave por su interconectividad con el transporte fluvial. Allí está el río Meta y más adelante el Orinoco, que puede convertirse en una salida binacional hacia Venezuela”, señaló Rojas. Lo que permitiría articular el transporte férreo con rutas fluviales para el transporte de carga.

El Gobierno también proyecta que, a futuro, este corredor ferroviario pueda conectarse con otros proyectos estratégicos del país, incluyendo una posible integración con Bogotá y con el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, considerado uno de los ejes principales para la reactivación ferroviaria nacional.

La ministra aseguró que este proyecto hace parte de un esfuerzo por recuperar la infraestructura ferroviaria del país, que durante décadas fue desplazada por el transporte carretero.

“Hace más de 70 años se desmontaron las líneas férreas en Colombia. Hoy estamos recuperando esa oportunidad y cumpliendo la promesa de reactivar el tren en el país”, afirmó la funcionaria.

Con el inicio de los estudios de factibilidad, el proyecto avanza hacia una etapa clave que permitirá definir su viabilidad técnica y financiera. Una vez finalizada esta fase, el Gobierno podría avanzar hacia la contratación de las obras de construcción del corredor férreo.

De concretarse, el tren Villavicencio – Puerto Gaitán podría convertirse en una de las infraestructuras estratégicas más importante para fortalecer la logística, la agroindustria y el desarrollo económico historico de la Orinoquía colombiana.