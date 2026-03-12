Centro Democrático alerta sobre posibles riesgos de escrutinio en Antioquia

Tras las votaciones realizadas el pasado domingo 8 de marzo, los partidos políticos y sus testigos electorales continúan revisando los resultados en distintas zonas del país. Sin embargo, en medio del proceso de escrutinio han surgido denuncias por presuntas irregularidades que al parecer, podrían afectar el conteo de votos en algunos partidos políticos.

Uno de los partidos que ha alertado sobre esta situación es el Centro Democrático. Sebastián López, concejal de este partido en Medellín, señaló al Pacto Histórico como presunto responsable de estas irregularidades y aseguró que este movimiento político estaría buscando aumentar su votación.

“Pilas, que están haciendo lo mismo de hace cuatro años (...), cuando dijeron que iban a aparecer 32 mil votos, que iban a recuperar una curul, y así le quitaron la curul a nuestro representante a la Cámara, John Jairo Berrío. Ya tenían el fraude orquestado con los votos nulos, no marcados y votos en blanco en el formulario”, afirmó.

Por otro lado, Jaime Arizabaleta, representante de esta colectividad, en un comunicado denunció que presuntamente se estarían intentando retirar curules que el partido habría obtenido en estas elecciones, particularmente en los municipios de Jamundí, Buenaventura y en la ciudad de Cali.

“El complejo panorama de orden público que afecta al suroccidente del país, marcado por recientes oleadas de hostigamientos, ataques terroristas y la constante presión de estructuras criminales armadas en Jamundí y Buenaventura, agrava la tensión del ambiente electoral”, señaló Arizabaleta.

Asimismo, el representante afirmó que a este contexto se suman alertas y reportes de sus testigos electorales, quienes también habrían advertido sobre posibles riesgos durante el proceso de escrutinio.

Ante estas denuncias, el Centro Democrático solicitó a la Procuraduría General de la Nación que esté atenta a las presuntas irregularidades reportadas durante el proceso de escrutinio.

Hasta el momento, desde el Pacto Histórico no se ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas acusaciones.