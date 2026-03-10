Mike Bahía lanza el video oficial de ‘Bonita, Bonita’

“Bonita Bonita” fue escrita hace más de una década por el dominicano Poeta Callejero, reapareció a inicios del 2026 gracias a una versión creada con inteligencia artificial que transformó la canción en un blues romántico que rápidamente generó conversación y curiosidad entre los usuarios.

La canción llamó la atención de Mike Bahía quien decidió tomar esta canción y transformarla a su propio universo musical. El artista colombiano reinterpretó el sencillo desde una mirada más íntima, manteniendo la esencia romántica que ha marcado gran parte de su carrera.

Tras compartir algunos fragmentos en sus redes sociales la reacción del público fue inmediata, miles de comentarios, usuarios utilizando el audio y una constante petición para que la versión completa fuera publicada.

Ahora, Mike presenta el video oficial de “Bonita Bonita”, grabado en Miami bajo la dirección de Smalldy. El video acompaña perfectamente la atmósfera íntima y sentimental de la canción, apostando por una narrativa sencilla que deja que la música y la emoción hablen por sí solas.