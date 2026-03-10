Fiscalía: hombre mató a su pareja y a su bebé en Bogotá; después simuló un accidente de tránsito

La muerte de una mujer y su hijo de 10 meses, que inicialmente fue atribuida a un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del 12 de diciembre de 2025 en el barrio Bosque Popular, cerca del Jardín Botánico de Bogotá, dio un giro radical tras la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, los elementos materiales probatorios recolectados durante las diligencias permitieron establecer que el hecho no se trató de un siniestro vial, sino de un presunto doble homicidio que habría sido perpetrado por el padre del menor.

En un primer momento, los organismos de socorro que atendieron la emergencia encontraron un vehículo subido a un separador vial y colisionado de frente contra un árbol. Dentro del automotor estaban los cuerpos sin vida de una mujer y su bebé, así como un hombre inconsciente, quien posteriormente fue identificado como el padre del menor.

Sin embargo, las labores de policía judicial realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal permitieron establecer inconsistencias frente a la hipótesis inicial. Según la Fiscalía, “la madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma cortopunzante”, mientras que el bebé tenía lesiones “compatibles con una agitación violenta de su cuerpo, conocida como zarandeo”, que habrían ocurrido antes del supuesto accidente.

La investigación también incluyó el análisis de cámaras de seguridad, muestras biológicas halladas en el vehículo y otros elementos probatorios. Con base en esas evidencias, la Fiscalía estableció que el hombre recogió a la mujer y posteriormente se dirigió al sector de Villa Luz para recoger al niño. Una vez el menor estaba en el carro, la madre se habría percatado de que el bebé estaba muerto y reclamó airadamente, momento en el que, presuntamente, el hombre la atacó con un cuchillo.

El ente acusador sostiene que, tras los hechos, el señalado agresor habría intentado encubrir el crimen. “Limpió el vehículo, desapareció algunos artículos que lo comprometían, chocó el automóvil para dar la apariencia de una colisión y acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para simular que iba al volante”, explicó la Fiscalía.

Según la investigación, el hombre permaneció en el asiento del copiloto, con algunas lesiones, esperando ser atendido por las autoridades para reforzar la versión del accidente.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado los delitos de homicidio y feminicidio agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados y el juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.