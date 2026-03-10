Exclusivo: Las llamativas reuniones de salpicados en caso Pitufo en instalaciones de la Dian

A propósito de las recientes capturas de un excandidato al Senado y cuatro policías vinculados al expediente de Diego Marín Buitrago, señalado de ser el ‘zar del contrabando’ y conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, 6AM W conoció un explosivo informe de policía judicial que fue entregado al fiscal Deiby Alfredo Cáceres, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y quien estaba asignado al caso.

El reporte fue presentado el 17 de marzo de 2025 y tiene que ver con uno de los policías capturados el día de las elecciones. Se trata del intendente José Luis Olaya, quien salió de la institución después de más de 20 años de servicio y es definido como “enlace de alias ‘Papá Pitufo’ para coordinar el enlace con funcionarios de la POLFA” y, aparentemente favorecer las actividades de contrabando.

“Conocería a alias ‘Pacho’ o ‘Millos’, según esta persona ‘de toda la vida’, así como alias ‘Rafa’, ‘Nacional’ o ‘Papaya’, pero no tendría confianza hacia el IT Galvis, agente encubierto en la estructura y quien ha sido señalado de cruzar ciertos límites y beneficiarse del negocio ilegal”, agrega el informe.

Además, el documento indica que el capturado “conocería a las 15 personas o líneas que trabajan con Diego Marín ya que, según lo manifestado por él mismo a FH, trabaja con Diego Marín hace 12 años”.

Reuniones en la DIAN

Lo que más llama la atención, sin embargo, es que el mayor Peter Nocua, aún activo en la Policía, confiesa que usaban las instalaciones de la DIAN en Cartagena para tener encuentros con contrabandistas de esa ciudad.

El informe dice:

10 de septiembre del 2023. Reunión en la DIAN, PETER STIVEN NOCUA HENAO, JOSE LUIS OLAYA CAICEDO con alias ‘CALEÑO’ y alias ‘LUCHO’.

“El día 10 de septiembre un domingo siguiendo una recomendación y guiado por el subintendente Álvaro Galvis quien me indica que me reúna dentro de las instalaciones de la POLFA de la DIAN ese día domingo ya que no habían funcionarios de la DIAN dentro de las instalaciones ni policías, que él me iba a enviar a dos personas para que yo las conociera y que esas personas era los que manejaban el comercio en Cartagena.

Antes de esa reunión como yo no conocía del manejo interno de las cosas procedo a escribirle al pupilo José para que me acompañe como yo iba en la camioneta de POLFA de civil en compañía del conductor al momento de recoger al pupilo José decido llamarlo frente al conductor con el nombre de Richard para que el conductor no identifique el nombre de él, entonces procedemos con Richard el conductor y yo a las instalaciones de la DIAN ese día domingo y el Subintendente Álvaro Galvis me escribe a través de la aplicación Cellcrypt que las dos personas que me iba a presentar ya iban en camino a la DIAN, al llegar estas dos personas a las instalaciones de la POLFA en la DIAN, uno se identifica como lucho y la otra persona como el caleño y nos sentamos en compañía del pupilo Richard en donde me doy cuenta que el caleño conocía a Richard quien en verdad se llama José, creería yo que cuando José estaba como miembro activo de la POLFA en Buenaventura, ellos tres ósea lucho el caleño y José empiezan a hablar acerca del comercio que le daban en Cartagena sobre todo en el sector Bazurto y el pupilo José le pregunta al caleño y a lucho si ellos tienen organizado los costos por cada local y las guías a lo que ellos contestan que ya tienen todo organizado y que así venían trabajando con el señor capitán Faudel quien era el anterior jefe de la división POLFA en Cartagena y menciona que ellos trabajan también con una tercera persona que no recuerdo el nombre, o sea son tres las personas que manejan el comercio en Cartagena y el caleño hablaba que a él lo habían citado a esa reunión y que de eso ya tenía conocimiento su papá, se refiere así diría yo al jefe de él, de ahí finaliza esa reunión y estas dos personas lucho y el calvo se retiran de las instalaciones de la DIAN”.

Los otros policías capturados son Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez, además del excandidato al Senado Camilo Gómez, quien según fuentes podría prender el ventilador en un caso que ha sacudido al país, pero del que aún falta mucho por saber.