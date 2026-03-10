EN VIVO | Bucaramanga vs. Deportivo Pereira: Siga acá el minuto a minuto de la Liga Colombiana

El Leopardo recibe al conjunto Matecaña en una nueva fecha de la Liga Colombiana

Bucarmanga y Deportivo Pereira se enfrentan en una nueva jornada de la Liga Colombiana. El equipo santandereano volvió a la senda del triunfo en el certamen al vencer 1-2 a domicilio al Medellín en la jornada pasada, extendiendo así a ocho su inicio invicto en el torneo sin embargo, llega a este encuentro tras caer 2-1 ante América de Cali en la fase de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que ahora solo le queda enfocarse en el torneo doméstico.

Considerando su eliminación continental, los Búcaros estarán agradecidos de regresar a casa, donde han sumado dos de sus tres victorias en el torneo y encadena tres cotejos sin encajar goles.

Deportivo Pereira continúa con su mala racha y no parece tener fin, ya que cayó goleado 5-1 por Millonarios en la fecha pasada, para sumar su octavo partido sin triunfo en las primeras 9 fechas y estirar a 13 su racha sin ganar en la máxima categoría colombiana.

El Deportivo Pereira ha tenido una campaña muy pobre en ambos lados de la cancha, dado que entra a esta jornada con apenas ocho tantos a favor y con un total de 16 goles en contra.

Desde que se reencontraron en primera división, en 2020, estos elencos se han enfrentado 14 veces, el Bucaramanga el que más ha celebrado con seis triunfos, mientras que el Pereira ha obtenido tres y ha empatado 5.

