¿Qué pasó con la Liga, el movimiento de Rodolfo Hernández en las elecciones de congreso?

Bucaramanga

El movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga, fundado por Rodolfo Hernández, excandidato a la Presidencia, no logró ninguna curul en el congreso en las elecciones de este domingo 8 de marzo.

La Liga hacía parte de la coalición Cambio Radical ALMA; en esa plancha estaban como candidatos de la Liga, Rodolfo José Hernández Oliveros, hijo del exaspirante a la Presidencia de la República.

Hernández Oliveros obtuvo 12.587 votos, una cifra insuficiente para llegar al congreso.

La Liga llevaba lista propia a la Cámara de Representantes en Santander; era cerrada. Entre los aspirantes de ese movimiento estaban Luis Roberto Ordóñez, quien fuera candidato a la alcaldía de Bucaramanga.

Esta plancha obtuvo apenas 6.870 votos, muy pocos para lograr un escaño. Ahora queda por resolver si el movimiento pierde su personería jurídica.