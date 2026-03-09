¿Qué pasó con la Liga, el movimiento de Rodolfo Hernández en las elecciones de congreso?
El hijo del excandidato a la Presidencia de la República no logró los votos sufiocientes para llegar al senado.
Bucaramanga
El movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Liga, fundado por Rodolfo Hernández, excandidato a la Presidencia, no logró ninguna curul en el congreso en las elecciones de este domingo 8 de marzo.
La Liga hacía parte de la coalición Cambio Radical ALMA; en esa plancha estaban como candidatos de la Liga, Rodolfo José Hernández Oliveros, hijo del exaspirante a la Presidencia de la República.
Hernández Oliveros obtuvo 12.587 votos, una cifra insuficiente para llegar al congreso.
La Liga llevaba lista propia a la Cámara de Representantes en Santander; era cerrada. Entre los aspirantes de ese movimiento estaban Luis Roberto Ordóñez, quien fuera candidato a la alcaldía de Bucaramanga.
Esta plancha obtuvo apenas 6.870 votos, muy pocos para lograr un escaño. Ahora queda por resolver si el movimiento pierde su personería jurídica.
Juan Carlos Ordóñez Bermúdez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....