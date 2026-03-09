🔴EN VIVO Llaneros vs. Jaguares: se enfrentan con la necesidad de volver a ganar

Un duelo entre dos equipos que llegan presionados por los resultados y con la urgencia de reencontrarse con la victoria en el campeonato.

El conjunto de Villavicencio viene de empatar 1-1 frente a Inter de Bogotá, un resultado que dejó sensaciones encontradas, ya que logró rescatar un punto a pesar de terminar el partido con un jugador menos. Sin embargo, los “Indomables” acumulan cuatro jornadas sin ganar en la liga, con dos empates y dos derrotas, lo que los tiene en la zona media de la tabla y obligados a mejorar su rendimiento como locales, condición en la que aún no han conseguido triunfos en el Clausura.

Por su parte, Jaguares llega golpeado tras caer 2-1 en su visita a Fortaleza CEIF, resultado que significó su tercera derrota consecutiva. El equipo dirigido por Gustavo Florentín ha tenido problemas tanto en defensa como en ataque, reflejados en los 17 goles recibidos en nueve partidos, uno de los registros más altos del torneo.

En el historial reciente entre ambos equipos existe bastante equilibrio. En ocho enfrentamientos oficiales cada uno ha ganado dos partidos y han empatado en cuatro ocasiones, aunque este será el primer duelo entre ambos en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Entre los jugadores a seguir aparecen Jhon Vásquez, quien viene de marcar para Llaneros en la jornada pasada, y Andrés Rentería, delantero de Jaguares que suma cuatro goles en el torneo y es una de las principales cartas ofensivas de su equipo.

Para este compromiso, Llaneros no contará con Dennis Quintero, expulsado en la fecha anterior, mientras que Jaguares tendrá la baja del suspendido Yan Mosquera. Ambos equipos saben que una victoria podría cambiar su momento en el campeonato.

