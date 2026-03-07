Aeropuerto de Dubái suspende sus operaciones como consecuencia de la guerra en oriente medio

AFP - El aeropuerto de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la suspensión de sus operaciones, luego de que se llevara a cabo una operación de interceptación sobre la terminal aérea mientras las autoridades emiratíes enfrentaban un ataque de Irán.

“Por la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) se han suspendido temporalmente”, indicó la Oficina de Medios de Comunicación de Dubái en la red social X.

Este sábado de mañana se interceptaron proyectiles sobre el aeropuerto de Dubái, según un testigo que dijo a AFP haber escuchado una fuerte explosión, seguida de la aparición de una nube de humo.

Previamente, el gobierno de esta rica ciudad de Emiratos Árabes confirmó en X “un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación”.

El portal web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostraba a varios aviones dando vueltas alrededor de dicho aeropuerto, esperando turno aparentemente para poder aterrizar.

El lunes, dos días después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se habían reanudado de forma limitada los vuelos desde el principal aeropuerto de Dubái. Y ello pese a los ataques diarios de drones iraníes contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos.

Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, había anunciado por su lado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. “Por favor no vayan al aeropuerto”, indicó la compañía en la red X.

“Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán”, indicó el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

Cuatro empleados fueron heridos y una sala resultó dañada en el aeropuerto de Dubái el pasado sábado, en el primer día de la guerra.

Los ataques iraníes de esta semana alcanzaron también el aeropuerto de Abu Dabi, el complejo residencial de lujo Palm Jumeirah y el emblemático hotel Burj Al Arab. Pedazos de drones derribados provocaron además un incendio en el consulado estadounidense de Abu Dabi el martes pasado.