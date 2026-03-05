Hombre acusado en EEUU de complot para matar a Trump dice que Irán lo presionó. Foto: Adam GRAY / AFP / ADAM GRAY

Un hombre paquistaní acusado de tramar el asesinato de políticos estadounidenses, entre ellos Donald Trump, afirmó el miércoles que fue presionado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para idear el plan, según medios estadounidenses.

Asif Raza Merchant, de 47 años, fue acusado en septiembre de 2024 ante la justicia federal de Estados Unidos de intentar contratar a un sicario para asesinar a políticos estadounidenses. Se declaró inocente de los cargos.

Durante su juicio el miércoles, Merchant declaró que fue obligado a participar en el complot para proteger a su familia en Teherán de la Guardia iraní, y que pensó que lo atraparían antes de que alguien resultara muerto, según informaron varios medios.

Dijo que nunca recibió la orden de matar a una persona específica, pero señaló que su contacto iraní había mencionado tres nombres: Trump, el expresidente Joe Biden y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley.

“Mi familia estaba bajo amenaza y tenía que hacer esto”, dijo Merchant al tribunal por medio de un intérprete de urdu, según el Washington Post.

El juicio de Merchant tiene lugar mientras Estados Unidos e Israel continúan sus ataques contra Irán, en los que mataron a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.