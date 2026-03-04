Tunja desplegará 440 uniformados para jornada electoral del 8 de marzo

La Policía Metropolitana de Tunja tiene abierta la convocatoria para incorporaciones a Auxiliar de Policía / Foto: Suministrada.

La administración municipal de Tunja anunció el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad para los comicios electorales programados para el 8 de marzo de 2026. Según informó el secretario de Gobierno, David Suárez Acevedo, la ciudad contará con el apoyo de 400 unidades de la Policía Nacional y 40 efectivos del Batallón Bolívar del Ejército.

«...Para los próximos comicios electorales contamos con 400 unidades de Policía Nacional y 40 unidades del Batallón Bolívar del Ejército para garantizar la seguridad de nuestra ciudad...», señaló el funcionario, quien explicó que el operativo busca cubrir los diferentes puestos de votación y puntos estratégicos del municipio.

Suárez Acevedo aseguró que la articulación entre la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, la fuerza pública y las autoridades locales permitirá brindar un parte de tranquilidad a la ciudadanía. «...Desde la Administración Municipal, en articulación con la Policía y el Ejército, se les va a brindar la seguridad para esta justa electoral y que brille la democracia en nuestra ciudad...», afirmó.