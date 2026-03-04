Claro inicia su expansión de red 5G en San Andrés y Leticia: Alcanza su cobertura en 59 ciudades

San Andrés y Leticia ya obtienen su red 5G con claro, aparte de estar en 59 ciudades y territorios más alejados del país, como el Chocó, La Guajira y el Amazonas.

Con este despliegue, más personas podrán acceder a servicios móviles y expansión de su infraestructura 5G con mayor velocidad y capacidad, habilitando nuevos usos digitales para ciudadanos, empresas y entidades públicas.

“Llegar con 5G a San Andrés y Leticia demuestra que nuestra apuesta por la conectividad es nacional y equitativa. Estamos llevando tecnología de última generación no solo a los grandes centros urbanos, sino también a regiones históricamente apartadas, donde la conectividad es clave para el desarrollo”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Red 5G de Claro cuenta con más de 2.200 estaciones base activas y soporta más del 16% del tráfico de la compañía

En las zonas con cobertura 5G, este indicador supera el 35%, a febrero de 2026, más de 5 millones de usuarios han generado tráfico en esta red. Con la incorporación de San Andrés y Leticia, Claro alcanza cobertura 5G en 59 ciudades y municipios de 29 departamentos.

Finalmente, el reciente reporte “Yo mido la calidad” de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a enero de 2026, Claro es el operador que registra las mayores velocidades de Internet móvil en San Andrés, con 18,92 Mbps, y también en Leticia, donde alcanza 13,20 Mbps en descarga y 9,74 Mbps en carga.