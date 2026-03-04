Bloqueos por paro arrocero afectan recolección de basuras en Puerto Santander

Norte de Santander.

La empresa Veolia informó que, debido a la alteración del orden público generada en medio del Paro Nacional Arrocero, se están presentando retrasos en la operación del servicio de aseo en la vía que conduce al municipio de Puerto Santander, específicamente en el sector de Patillales.

De acuerdo con el comunicado emitido por Veolia Norte de Santander, las restricciones en los accesos viales han impedido el normal desarrollo de las rutas de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos hacia el Centro Inteligente de Gestión Ecológica Guayabal.

La compañía explicó que estas limitaciones afectan directamente la programación habitual del servicio, por lo que algunos sectores podrían evidenciar demoras en la recolección de basuras mientras se restablece la movilidad en el corredor afectado.

En el pronunciamiento, la empresa agradeció la comprensión de los usuarios y manifestó que mantiene su compromiso con la óptima prestación del servicio, al tiempo que continuará informando sobre la evolución de la situación, a la espera de que las autoridades logren una pronta solución a los bloqueos derivados de la jornada de protesta del gremio arrocero en Norte de Santander.