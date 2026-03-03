Minjusticia pide apoyo de Fenalco para agilizar acceso a cámaras para judicializar delincuentes

El Gobierno nacional hizo un llamado a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) para que facilite el acceso de la Policía a cámaras de seguridad de establecimientos comerciales tras la comisión de delitos.

Durante una entrevista en 6AM de Caracol Radio, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, señaló que el acceso rápido a estas grabaciones puede ser determinante para identificar responsables y reaccionar oportunamente frente a los criminales.

“Tenemos muchas restricciones para que la Policía llegue y les muestren las cámaras inmediatamente. Muchas veces dicen ‘tráiganme una orden judicial’ y esos primeros minutos son fundamentales”, explicó.

Según el funcionario, la información captada por las cámaras en los primeros minutos posteriores a un delito puede permitir identificar vehículos, placas o rutas de escape.

“Esa primera mirada de cinco o diez minutos es fundamental no solo para identificar placas de carros o motos, sino que muchas veces ese dato sirve para salvar vidas”, señaló.

Por esa razón, el Gobierno planteó la necesidad de que Fenalco promueva acuerdos con los comerciantes para agilizar ese acceso.

“Este es un llamado a Fenalco para que hable con sus afiliados y busquemos una forma de que entreguen muy rápidamente las cámaras”, dijo Cuervo.

Errores en capturas y procesos

El ministro también se refirió a las críticas sobre la supuesta liberación masiva de delincuentes capturados en flagrancia, una cifra que algunos sectores han estimado en el 94 %.

Según Cuervo, esa cifra debe analizarse con mayor detalle y en algunos casos las liberaciones obedecen a errores en los procedimientos.

“Hay situaciones en las que los policías tienen demasiados casos al día y al llenar el formulario se equivocan de casilla, por ejemplo en relación con el delito”, explicó.

Cuando ocurren esas fallas, el juez de control de garantías no tiene otra opción que ordenar la libertad del capturado.

“El juez no tiene otra opción distinta que dejarlos en libertad porque así opera el sistema”, afirmó.

El ministro agregó que el Gobierno revisa posibles ajustes normativos para mejorar la reacción de las autoridades frente a delitos como hurtos violentos, especialmente en casos registrados por cámaras en restaurantes y comercios.